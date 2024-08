Ex-Botafogo revela conversa com Izquierdo antes de jogo contra o São Paulo

O uruguaio Diego Hernández, que pertence ao Botafogo mas atua no México por empréstimo, revelou uma conversa que teve com Juan Izquierdo antes da partida do Nacional (URU) contra o São Paulo, pela Libertadores. Na ocasião, o zagueiro sofreu uma parada cardíaca. Ele morreu na última terça-feira (27), aos 27 anos, menos de uma semana após ser internado.

Em uma publicação feita em seu perfil no Instagram, Hernández falou sobre o último contato entre eles, realizado antes do duelo no Morumbis. Além disso, relembrou o apoio que recebeu do zagueiro em seu início de carreira.

“Como você me disse antes da partida: Baraja, vou jogar a partida da minha vida, olhe para mim. E foi o que você fez. Você colocou sua vida em risco no jogo que queria jogar tão bem. Hoje você me deixa um vazio muito grande. Só eu, você e minha família sabemos o que você foi para mim naquela época em que eu estava subindo para jogar na primeira divisão. Quando eu estava dando meus primeiros passos, você me agarrou, me colocou debaixo do braço e me guiou, me deu força, me incentivou, confiou em mim, mas, acima de tudo, nunca deixou aquele garoto com quem você se sentia tão identificado cair”, disse o atacante em um trecho da publicação.

Diego Hernández e Juan Izquierdo jogaram juntos entre 2021 e 2022, pelo Montevideo Wanderers (URU). O ex-jogador do Botafogo ainda seguiu por mais dois anos no clube uruguaio, posteriormente seguindo para o clube carioca. Enquanto isso, o zagueiro foi comprado pelo Nacional (URU).

Morte de Juan Izquierdo

Juan Izquierdo estava internado no Hospital Albert Einstein desde a última quinta-feira (22). O zagueiro passou mal durante a partida entre São Paulo e Nacional (URU), pela Libertadores, no Morumbis. Na ocasião, ele caiu no gramado logo após sofrer uma parada cardíaca. Porém, o uruguaio não resistiu após pouco menos de uma semana internado e teve a morte anunciada no fim da noite de terça-feira (27).

Veja na íntegra o texto de Diego Hernández

“Como você me disse antes da partida: Baraja, vou jogar a partida da minha vida, olhe para mim. E foi o que você fez. Você colocou sua vida em risco no jogo que queria jogar tão bem. Hoje você me deixa um vazio muito grande. Só eu, você e minha família sabemos o que você foi para mim naquela época em que eu estava subindo para jogar na primeira divisão. Quando eu estava dando meus primeiros passos, você me agarrou, me colocou debaixo do braço e me guiou, me deu força, me incentivou, confiou em mim, mas, acima de tudo, nunca deixou aquele garoto com quem você se sentia tão identificado cair. Mas hoje tenho que me despedir de uma pessoa que não sei se existem muitas neste esporte. Hoje me despeço de você com lágrimas nos olhos e um coração partido. Obrigado por tudo, do fundo do meu coração, e como sempre dizíamos “venha, aproveite, dance e brinque comigo, aaaa que repiqueeee”. Negro Juan, eu sempre me lembrarei de você. E só morre quem esquece, mas aqui nós não esquecemos. QUE DESCANSE EM PAZ”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.