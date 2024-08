Morte de Juan Izquierdo: esposa se despede do jogador

Selena, esposa de Juan Izquierdo, fez uma homenagem para o jogador nas redes sociais. No perfil do próprio uruguaio, ela se despediu do zagueiro, que morreu na última terça-feira (27) após complicações de uma parada cardíaca.

No texto, publicado nesta quarta-feira (28), Selena fez um relato emocionado, ressaltando as qualidades de Izquierdo, ao mesmo tempo que agradeceu pelas orações e força recebidas no período em que o jogador lutou pela vida.





“Hoje eu tive que me despedir da minha meia metade, do amor da minha vida. Para muitos Juan Izquierdo, mas para mim, Juanma, meu melhor amigo, meu esposo, pai dos meus filhos, meu “dois” incondicional. Entretanto, hoje uma parte de mim morre com você. Grande pessoa, nobre, amoroso, sem maldade. Foi um anjo nessa Terra e será um anjo no céu. Mas hoje cabe a mim seguir em frente pelos nossos filhos e tirar força de onde não há. Mas sei que você lutou até o fim e que o único que queria era estar com a gente. Sentirei sua falta para sempre e sei que sua ausência vai doer a cada passo. Você ainda tinha muito por viver, um longo caminho a recorrer. Desde hoje, sonho apenas com o dia do nosso reencontro e voltar a ver esse sorriso que me enche a alma”, disse, antes de agradecer pelo apoio recebido:

“Obrigada a todos que pensaram nele e que passaram força de uma forma ou outra. Hoje o Juanma cuida de mim e, especialmente, dos nossos filhos lá do céu. Vou te amar por toda minha vida, meu guerreiro. Desta vez, perdemos”, completou.

Juntos, Izquierdo e Selena tiveram duas filhas. A mais nova, inclusive, tem poucos dias de vida.

Morte de Juan Izquierdo

Juan Izquierdo estava internado no Hospital Albert Einstein desde a última quinta-feira (22). O zagueiro passou mal durante a partida entre São Paulo e Nacional (URU), pela Libertadores, no Morumbis. Na ocasião, ele caiu no gramado logo após sofrer uma parada cardíaca. Porém, o uruguaio não resistiu após pouco menos de uma semana internado.

Segundo o boletim médico, Juan faleceu em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. O zagueiro será velado na quinta-feira (29).

