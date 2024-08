Augusto Melo se manifesta sobre pedido de impeachment: ‘Medida frágil’

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, se manifestou na noite desta terça-feira (27), sobre o pedido de impeachment contra ele, protocolado no início desta semana. Um grupo de 90 conselheiros independentes assinou o requerimento a fim de iniciar o processo de para a saída do atual mandatário.

Augusto Melo disse que soube do processo de impeachment através da imprensa. Além disso, classificou o movimento como uma clara tentativa de desestabilizar o ambiente no Parque São Jorge. O mandatário cutucou os conselheiros dizendo que não aceitaram o resultado nas urnas.

Até o momento, o presidente do Conselho do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, não decidiu se dá andamento ou não ao processo de destituição. Ele deve se posicionar até o fim da semana. O coletivo, chamado Movimento Reconstrução SCCP, reúne figuras de diversas chapas do Conselho Deliberativo. O grupo começou há alguns meses, desde que se tornou público o escândalo envolvendo “laranja” na intermediação com a Vai de Bet.

No documento, o grupo destaca a linha do tempo do desgaste político na atual diretoria, além das denúncias sobre a presença de “laranja” na intermediação do patrocínio multimilionário entre o Timão e a casa de apostas.

Segundo o rito estatutário, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr., tem cinco dias para encaminhar o requerimento para a Comissão de Ética. Assim, daria andamento ao processo.

Augusto Melo teria a oportunidade de se defender das acusações e só poderia ser destituído do cargo após votação em sessão extraordinária do plenário do Conselho Deliberativo. Mesmo que o Conselho aprove o impeachment, a saída do presidente precisa ser referendada pelos sócios do clube.

Veja o que disse o presidente Augusto Melo

“Recebi a notícia vinda da imprensa de que um grupo de conselheiros teria protocolado um pedido de impeachment, buscando meu afastamento da presidência do Sport Club Corinthians Paulista. Esta atitude, tomada logo após uma derrota no Campeonato Brasileiro é uma clara tentativa de desestabilizar o ambiente no Parque São Jorge, conduzida por aqueles que não aceitam a vontade soberana das urnas.

Embora não tenhamos conhecimento oficial sobre o teor do pedido, se as informações veiculadas na imprensa forem verdadeiras, trata-se de uma medida frágil e sem base, mostrando a total falta de argumentos legítimos por parte daqueles que tentam prejudicar o Corinthians em um momento decisivo da temporada.

Como presidente, em conjunto com minha diretoria, continuarei lutando para recuperar as finanças do clube e os resultados em campo. Sem medir esforços para impedir que interesses pessoais e políticos interfiram na nossa recuperação. Conclamo a todos os associados, conselheiros e a nação corintiana para que se somem no apoio ao nosso clube até o final dos campeonatos.

A atual gestão permanece tranquila e comprometida em recolocar o Corinthians no caminho certo, focando no trabalho sério e responsável que sempre guiou nossas decisões. Não permitiremos que artifícios políticos desviem o clube de seu objetivo maior: o sucesso dentro e fora de campo.“

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.