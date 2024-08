Palmeiras se reapresenta com energia renovada e sonhando com o tri

O elenco do Palmeiras se reapresenta nesta quarta-feira (28), após três dias de folga, visando a continuidade no Campeonato Brasileiro. O período de descanso é uma raridade na era Abel Ferreira. E o treinador quer aproveitar este tempo sem jogos para recuperar o elenco e a energia dos atletas. Tudo para arrancar no torneio de pontos corridos.

O objetivo dessa pausa é buscar resgatar o fôlego para fazer uma reta final de Brasileirão perfeita e conseguir o tricampeonato seguido no torneio nacional, feito que que seria inédito na história do clube. O Verdão caiu precocemente na Libertadores e na Copa do Brasil e concentra todos os seus esforços na competição nacional.

Além disso, a meta palmeirense neste período sem jogos é recuperar os jogadores no departamento médico. Como por exemplo, o zagueiro Vitor Reis. O garoto sentiu um incômodo em um treino da semana passada e ficou fora do duelo contra o Cuiabá, no último sábado (24). Contudo, ele já deve estar à disposição para o embate contra o Athletico Paranaense, no próximo domingo (1), às 18h30.

O Palmeiras também vive a expectativa pela situação de Mayke. Após deixar o campo aos 19 minutos do primeiro tempo contra o Cuiabá com um problema na panturrilha direita, ele aguarda os exames para saber sua condição.

A verdade é que o Palmeiras terá muito tempo agora para se preparar para seus embates no Campeonato Brasileiro. E Abel Ferreira terá que aproveitar cada segundo para preparar sua equipe e sonhar com um tricampeonato.

