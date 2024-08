Saiba quando Carlos Alcaraz, novo reforço do Flamengo, chega ao Brasil

Carlos Alcaraz fecha com o Flamengo até julho de 2019 - (crédito: Foto: ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images)

O Flamengo está prestes a oficializar o terceiro reforço desta janela de transferências: Carlos Alcaraz. O argentino, inclusive, deve desembarcar no Brasil nesta quinta-feira (29) para iniciar os trabalhos no Rubro-Negro. Já o meia Victor Hugo, Garoto do Ninho envolvido na negociação, viaja hoje (28) rumo à Turquia para se apresentar ao Goztepe, clube que negociou o empréstimo do jovem junto ao Southampton.

Os dirigentes do Flamengo fecharam a contratação do argentino em reunião na tarde da última quarta-feira (27), em Londres. A chegada de Alcaraz, aliás, fez o Rubro-Negro bater recorde histórico de contratações em uma mesma temporada na gestão Rodolfo Landim, com cerca de R$ 278 milhões investidos em reforços – R$ 10 milhões a mais em relação ao ano de 2019.

O Rubro-Negro ainda vive a expectativa de anunciar a chegada de Gonzalo Plata, que ainda depende da realização de exames e assinatura dos documentos.

Contratação de Carlos Alcaraz

A negociação entre Flamengo e Southampton por Carlos Alcaraz se concretizou por valores consideráveis altos no mercado. O Rubro-Negro pagará 20 milhões de dólares (aproximadamente R$ 110,8 milhões) em cinco parcelas por 80% dos direitos econômicos do argentino.

O pagamento das parcelas por Carlos Alcaraz será realizado semestralmente. Ou seja, o Flamengo acaba de quitar a compra apenas em 2026. O contrato do argentino com o Rubro-Negro terá vigência até julho de 2029.

O Flamengo também envolveu Victor Hugo na negociação. O meia assinou um vínculo de empréstimo até o fim de junho de 2025 com o novo clube, mas há opção de compra. Caso o Southampton queira exercer o acordo definitivo pelo atleta, terá que desembolsar inicialmente seis milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões) por 60% dos direitos do jovem. Posteriormente, a equipe de Londres arcará com mais dois milhões de euros (R$ 12,3 milhões) pelos outros 20%.

Ainda segundo Venê Casagrande, a diferença de cifras entre dólares, por Alcaraz, e euros, em caso de compra definitiva de Victor Hugo, ocorreu para facilitar um cálculo entre Southampton e Racing. A equipe argentina tem direito a porcentagem do reforço rubro-negro.

Flamengo no mercado

Na última semana, o Flamengo anunciou o retorno de Michael, primeiro reforço do clube nesta janela de transferências. O atacante, inclusive, fez sua reestreia no clube na vitória sobre o Bragantino, na noite do domingo passado.

No dia seguinte, chegou a vez de Alex Sandro ser anunciado como reforço do Flamengo até o fim de 2026. O atleta deverá ser apresentado no Ninho do Urubu nos próximos dias.

A janela de transferência fecha no próximo dia 2 de setembro. Ou seja, o Flamengo não deverá anunciar outros atletas além do pacotão com quatro reforços – incluindo Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.