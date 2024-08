Flamengo anuncia contratação de Carlos Alcaraz

O Flamengo oficializou a contratação de Carlos Alcaraz na manhã desta quarta-feira (28) através de uma brincadeira nas redes sociais. O argentino assinou com o Rubro-Negro até julho de 2029 e chega como terceiro reforço do clube nesta janela de transferências. A expectativa é que o meia desembarque no Brasil nesta quinta-feira (29) para iniciar os trabalhos no Ninho do Urubu.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu a negociação com o meia-atacante Carlos Alcaraz. O atleta realizou exames médicos e se reuniu com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e com o diretor da pasta, Bruno Spindel. O contrato de Charly foi assinado até agosto de 2029”, anunciou o clube.

*Matéria em atualização