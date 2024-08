Cano e Marcelo voltam aos treinos e podem jogar domingo

O atacante Cano e o lateral-esquerdo Marcelo voltaram aos treinos do Fluminense na manhã desta quarta-feira (28). Recuperados de lesão, eles foram entregues pelo DM e, assim, têm grandes chances de jogarem contra o São Paulo. A bola vai rolar no domingo (01), às 18h30, no Maracanã. O duelo é válido pela 25ª rodada do Brasileirão.

O argentino Cano ficou fora dos últimos nove jogos do Fluminense por conta de uma lesão no pé direito. Dessa forma, a última vez que ele jogou foi contra o Palmeiras (1 a 0 para o Flu), no dia 24 do mês passado. Já Marcelo está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e não jogava desde o 2 a 2 contra o Juventude, há 21 dias.

Além de Cano e Marcelo, o Fluminense celebrou ainda o retorno de Nonato. O volante está recuperado de uma indisposição estomacal que o tirou da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no último sábado (24). Renato Augusto, em transição, é outra baixa. Por outro lado, o Fluminense não poderá contar com o atacante Lelê, o zagueiro Ignácio e com o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que passaram por cirurgia no joelho e ainda não têm previsão de retorno.

Dessa forma, uma provável escalação do Fluminense para o duelo entre tricolores no final de semana tem Fábio; Guga, Thiago Silva, Felipe Melo e Esquerdinha (Marcelo); André, Martinelli, Ganso e Arias; Kevin Serna, Jhon Arias e Kauã Elias

