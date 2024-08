Fernando Diniz viraliza ao dar treino para equipe universitária

O técnico Fernando Diniz mostrou mais uma vez que é um ‘viciado’ em futebol. Sem clube desde junho, quando deixou o comando do Fluminense, o treinador viralizou em vídeo no qual aparece realizando um treino para o time de futebol da Santa Casa. A equipe disputará um torneio entre faculdades de medicina.

Nas imagens, Diniz aparece elétrico como de hábito e dando dicas para os universitários. A presença do técnico foi um pedido do seu filho mais velho, que é aluno da instituição. Existe a expectativa que ele também esteja na Fundação Getúlio Vargas, onde o outro filho dele está estudando. A informação é do Uol.

Veja o momento:

Simplesmente o mestre Diniz treinando a Santa Casa pro InterMed ???? pic.twitter.com/JFN9Rot6r9 — Vitor (@vbramont_) August 27, 2024

Ainda segundo a publicação, relatos de pessoas próximas dão conta de que o técnico “não consegue ficar longe do futebol” e que “prefere fazer isso do que viajar nas férias”.

Recentemente, Diniz fez uma visita ao Sfera, criado por amigos e que recebeu selo de clube formador da CBF no ano passado. Durante a estadia no local, o técnico participou de um treino do sub-14. Ele chegou a parar a atividade para orientar dois meninos. Além disso, deu palestra pra todos os jovens do clube.

