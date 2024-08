Ajax x Jagiellonia Bia?ystok: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida pelos playoffs da Liga Europa, o Ajax recebe o Jagiellonia Bialystok (POL), nesta quinta-feira (29/08), às 15h (horário de Brasília). O embate será realizado na Arena Johan Cruyff, em Amsterdã. O jogo deve ser apenas uma “formalidade”, afinal, o Ajax venceu por 4 a 1 na partida de ida, na semana passada.

Na ocasião, aliás, os gols foram marcados por Akpom (três) e Godts. Curiosamente, porém, os poloneses abriram o placar, logo aos cinco, com Adrián Diéguez. Dessa forma, os donos da casa podem até perder por dois gols de diferença que avançarão para a fase de grupos.

Onde Assistir: O site “LANCE!” transmitirá com exclusividade (e imagens)

Como chega o Ajax

O time está no meio da tabela do Campeonato Holandês, com uma vitória e uma derrota em duas partidas. Na Liga Europa, inclusive, a situação se repetiu. Afinal, na fase anterior, os holandeses fizeram 1 a 0 fora de casa no Panathinaikos (GRE) e perderam pelo mesmo placar na volta. Dessa forma, o confronto foi para os pênaltis, vencido pelos holandeses por 13 a 12.

Como chega o Jagiellonia Bialystok

A equipe encontra-se em oitavo no Campeonato Polonês, com três vitórias e duas derrotas em cinco partidas. O time “caiu” para a Liga Europa após ser eliminado nos playoffs da Champions League: 5 a 1 no agregado para o Bodø/Glimt, da Noruega.

Ajax x Jagiellonia Bialystok

Playoffs da Liga Europa

Local: Arena Johan Cruijff, em Amsterdã

Data e horário: 29/8/2024, às 15h (de Brasília)

Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Berghuis, Jordan Henderson, Kenneth Taylor; Carlos Borges, Godts, Akpom. Técnico: Francesco Farioli

Jagiellonia Bialystok: Abramowicz; João Moutinho, Diéguez, Skrzypczak, Sacek; Churlinov, Kubicki, Nené, Miki, Imaz; Diaby-Fadiga. Técnico: Adrian Siemieniec

Árbitro: Maurizio Mariani

