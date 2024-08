Modelo diz com contundência que Neymar é pai de Jásmin: ‘Certeza absoluta’

Neymar tem chances de descobrir a paternidade de uma nova criança. Trata-se da húngara Jásmin Zóe, de 10 anos, filha de Gabrielle Gáspar. A ex-modelo segue afirmando, com contundência, que o astro brasileiro é o pai da menina. A mulher explicou, na última segunda-feira (26), que a certeza se dá porque ele foi o único homem com que se relacionou no período anterior a sua gravidez.

“Tenho certeza absoluta porque naquela época eu não tinha outro relacionamento além do Neymar”, detalhou, em entrevista à página “Circo da Mídia”.

Gabrielle buscou a Justiça para conseguir o reconhecimento da paternidade de Jásmin. De acordo com a ex-modelo, ela conheceu Neymar no decorrer de uma viagem a Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Na oportunidade, o jogador estava no país para defender o Brasil em duelo com a seleção do país.

“Eu me considero uma mulher com um rosto bastante marcante e cheio de personalidade. (Faz parte da minha origem húngara), e na época eu ainda era loira. Eu não sabia muito inglês, infelizmente também não sabia português”, esclareceu.

“Nós nos olhamos muito e fomos nos aproximando cada vez mais naquele momento. No dia seguinte, infelizmente, tive que retornar para casa, então foi apenas um momento”, complementou Gáspar.

Pedido de teste de DNA a Neymar

Com o auxílio de seus advogados, Gabrielle acionou a Justiça e conseguiu que o craque fosse obrigado a realizar o teste de DNA. A coleta do material genético de Neymar ocorreu durante uma visita dele a Belo Horizonte, em Minas Gerais. No entanto, ainda não houve divulgação do resultado.

Mesmo com a demora, a ex-modelo demonstrou que segue confiante que o atacante é o pai da menina.

“Minha filha é 100% do Neymar”, assegurou Gáspar, em entrevista ao portal “Metrópoles”.

“Ela se parece muito com a Rafaella (irmã do jogador). “As semelhanças entre minha filha e a família de Neymar são óbvias. Mavie (filha do jogador com Bruna Biancardi) também se parece com Jásmin quando era bebê”, complementou.

Há pouco tempo, Gabrielle fez uma montagem para comparar a semelhança de sua filha com Neymar no período da infância dele. Exatamente na tentativa de comprovar a sua teoria. “Pai e filha”, escreveu a húngara na legenda de postagem que fez no Instagram.

Se houver a confirmação de paternidade, Jásmin será a quarta filha de Neymar. Ele é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto do seu antigo namoro com Carol Dantas. Além de Mavie, de 10 meses, oriunda de seu atual relacionamento com Bruna Biancardi. Bem como de Helena, de pouco mais de um mês, originária de um caso com a influenciadora Amanda Kimberlly.

