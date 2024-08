Executivo do Vasco fala sobre possíveis reforços e confusão contra o CAP

Durante a apresentação do atacante Jean David, nesta quarta-feira (28), em São Januário, o diretor executivo do Vasco, Marcelo Sant’Ana, abriu o jogo sobre contratações e outros assuntos, como a discussão extracampo contra o Athletico, por exemplo.

Sant’Ana explicou a movimentação do Cruz-Maltino na janela de transferências, que se encerra já na próxima segunda-feira (2), revelando entender o lado ansioso do torcedor por reforços. Para ele, porém, é necessário responsabilidade por conta das limitações financeiras do clube.

“A gente vai ter uma coletiva quando tiver fechando a janela para poder falar mais, de maneira detalhada. O torcedor sempre quer o melhor para o clube dele. Então, quando ele avalia que tem alguma deficiência, ele quer que isso seja corrigido de maneira imediata. Isso é legítimo. Esse sentimento é de quem se preocupa e quer melhor para o clube. Agora a gente que vive o dia a dia, além dessa preocupação, a gente tem outras responsabilidades, mas o Vasco tem uma situação financeira que a gente tem que ser responsável. O presidente Pedrinho nos cobra qualificar o elenco desde que respeitado a tentativa de orçamento que a gente está construindo depois dessa turbulência que a gente viveu, principalmente no primeiro semestre desse ano. Então a gente tem buscado qualificar o elenco, respeitando nossas limitações”, avaliou.

Ele revelou, inclusive, que o Cruz-Maltino correu risco de sofrer punição da Fifa (transferban) tanto na primeira janela do ano, em janeiro, quanto na atual.

“No primeiro semestre, o Vasco já foi muito agressivo na janela de transferências. O Vasco se comprometeu a investir posso dizer mais de 16 milhões de euros (cerca de R$ 98,65 milhões na cotação atual) na primeira janela. A gente tem que pagar algumas situações que estavam em aberto da temporada passada. O torcedor não sabe, mas o Vasco na atual janela tinha dois riscos de transferban por pagamentos que eram pendentes desde o ano passado. O Vasco teve mais risco de transferban na janela de janeiro por pagamentos que foram estabelecidos ano passado e não foram cumpridos. Então a gente tem que ter responsabilidade para pensar o Vasco de uma maneira sustentável”, afirmou.

Luan Peres e Benjamin Garré no Vasco?

Sant’Ana respondeu sobre as especulações acerca do zagueiro Luan Peres, do Fenerbahce-TUR, e do atacante Benjamin Garré, do Krylia Sovetov-RUS.

“Citei o Luan Peres, que teve boas passagens no futebol brasileiro, especialmente a mais recente, no Santos. Depois, quando ele foi para o futebol europeu, ele teve uma passagem muito positiva no Marselha e vinha jogando no Fenerbahce, até que se machucou e terminou indo para uma cirurgia. O Garré é um atacante que joga pelo lado direito do campo, tem uma finalização boa de fora da área. Também está voltando de uma contusão, uma mais leve. A questão de negociar, ou não, a gente não gosta de tratar isso em público. Sei que isso dificulta o trabalho da imprensa, sei que isso aumenta a tensão junto ao torcedor. Sei a dificuldade que é da imprensa para apurar um nome, trabalhei com comunicação e jornalismo. Mas o nosso trabalho é defender os interesses do Vasco”, disse.

Confusão contra o CAP

A partida entre Vasco e Athletico, na última segunda (26), teve novos capítulos. Afinal, o Furacão fez declarações em sua conta no X, com o Cruz-Maltino respondendo. Perguntado sobre essa discussão extracampo, Marcelo Sant’Ana despistou, revelando, assim, que o foco é no desempenho dentro das quatro linhas.

“Tema de extracampo, bastidores, não pode deixar perder o nosso foco. A gente tem conseguido reagir dentro da temporada pela dedicação dos atletas, dos funcionários, da comissão técnica. O Vasco fez mais uma boa partida no início da semana. A gente conseguiu reagir de uma situação adversa, tem conseguido se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. A gente sabe a expectativa que a torcida tem de finalizar bem a temporada, a Copa do Brasil. E a nossa energia vai ser canalizada no desempenho dentro de campo. O que a gente focar muito é no desempenho dos atletas. É dar a melhor condição aos funcionários para eles poderem trabalhar com tranquilidade. O foco do futebol profissional do Vasco é esse”, declarou.

Jean David

“Fez a carreira durante muito tempo no futebol mexicano, sempre titular. Histórico de defender a seleção do seu país. O Vasco fica muito feliz com seu retorno à seleção dois anos depois da última convocação. A gente entende que é mais uma opção que trazemos ao grupo, que pode agregar na qualidade técnica, nos ajudar nesses desafios. Contrato inicialmente de dois anos, com possibilidade de extensão de seis meses, a critério do Vasco”, concluiu.

