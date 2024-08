Record expande presença no futebol e renova contrato do Paulistão; saiba detalhes

Com desejo de ampliar ainda mais sua presença no futebol, a Record renovou o contrato de transmissão do Campeonato Paulista até 2029. A emissora já havia se acertado com a Liga Forte União para televisionar jogos do Campeonato Brasileiro a partir da próxima temporada. Nesse sentido, o esporte ocupará a grade do canal de janeiro a dezembro.

A Record tem números relevantes de audiência com o Campeonato Paulista desde 2022 e, por isso, surge o desejo de se consagrar ainda mais no meio. Não à toa, a emissora montará pela primeira vez uma grade fixa de esportes em sua programação a partir de setembro.

O acordo pela renovação ocorreu junto à Federação Paulista de Futebol com intermédio da Livemode – empresa que negociou os jogos do Brasileirão 2025. A Record, ainda segundo informações do F5, confirmou o novo vínculo com a competição estadual.

Paulistão na Record

A emissora tem acesso a 16 jogos do Campeonato Paulista por ano, todos exibidos aos domingos. Contudo, apesar da renovação do acordo, a Record divide os direitos de transmissão da competição com a Warner, que tem vínculo até 2025. Há, ainda, conversas com o Youtube.

Campeonato Brasileiro 2025

A Record voltará a transmitir jogos do Brasileirão após 19 anos de hiato, e a Globo deixará de ter exclusividade do torneio depois de nove anos soberana. A última vez que a emissora dividiu transmissões do torneio nacional foi em 2015.

A transmissão do Brasileirão na Record só se tornou possível após acordo da emissora com a Liga Forte União, intermediado pela empresa Livemode. Com 38 jogos disponíveis por ano, o vínculo entre as partes terá vigência até 2027.

Agora, a Record espera assinatura dos documentos para anunciar oficialmente a nova casa do futebol brasileiro e, por fim, montar uma equipe fixa de esportes. Vale destacar que a emissora pagará algo em torno de R$ 210 milhões por ano pelos direitos de transmissão do torneio de pontos corridos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.