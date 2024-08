Contratação de Alcaraz é a mais cara da história do Flamengo. Veja a lista!

Três maiores contratações do Flamengo - (crédito: Fotos: Divulgação / Flamengo e Gilvan de Souza / Flamengo)

O Flamengo anunciou, na manhã desta quarta-feira (28), a contratação de Carlos Alcaraz, que estava no Southampton, da Inglaterra. Para contratar o meia argentino, o clube carioca pagará 20 milhões de dólares (aproximadamente R$ 110,8 milhões) em cinco parcelas. O valor, aliás, faz com que a contratação de Charly, como é carinhosamente chamado, se torne a mais cara da história do Mais Querido.

Na lista das 10 maiores contratações do Flamengo, oito delas envolvem jogadores que estão, atualmente, no clube.

Veja o top-10

1º Carlos Alcaraz – R$ 110,8 milhões

2º Gerson – R$ 92 milhões

3º Arrascaeta – R$ 89,4 milhões

4º Pedro – R$ 88,2 milhões

5º Gabigol – R$ 78,6 milhões

6º De La Cruz – R$ 77,7 milhões

7º Cebolinha – R$ 73 milhões

8º Gerson (1ª passagem) – R$ 49,7 milhões

9º Luiz Araújo – R$ 48 milhões

10° Vitinho – R$ 44 milhões

Flamengo busca mais um reforço nesta janela

Além de Michael, Alex Sandro e Alcaraz, o Flamengo busca a contratação de Gonzalo Plata, do Al-Sadd, do Qatar. A oferta rubro-negra é de 3,65 milhões de euros (R$ 22,4 milhões).

