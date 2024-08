Jemerson e Rodrigo Ely se firmam no Grêmio e superam dupla de zaga histórica

O Grêmio passa por um processo de consolidação de uma nova dupla de zaga como titular. Tratam-se de Jemerson e Rodrigo Ely, com seis partidas atuando juntos. Eles ocuparam as lacunas deixadas por Geromel e Kannemann. Os dois últimos são ídolos do clube pela trajetória vitoriosa, mas estiveram presentes no mesmo jogo apenas 11 vezes na temporada, sendo oito delas no Campeonato Gaúcho.

A ausência de Geromel e Kannemann ocorre pelos seus problemas físicos. Tal processo de mudança na titularidade na zaga do Imortal ocorre desde 2022. O jovem Gustavo Martins ganhou espaço no elenco principal em 2023, além da contratação de Rodrigo Ely. A modificação da dupla titular intensificou-se depois da chegada de Jemerson, reforço para a segunda janela de transferências desta temporada. Ele demorou a estrear por conta de problemas físicos. No entanto, conseguiu se afirmar entre os 11 iniciais logo em sua primeira oportunidade. No caso de Rodrigo Ely, começou a crescer de rendimento próximo a completar um ano de sua volta ao Tricolor Gaúcho.

Grêmio sofre com ausência de dupla histórica por lesões

Kannemann atuava ao lado de Jemerson e Rodrigo Ely quando a equipe era escalada no esquema de três zagueiros. No entanto, quando Renato Gaúcho decidiu voltar a utilizar os laterais, o argentino foi para o banco de reservas. Além disso, a dupla histórica e de ídolos sofre com problemas físicos desde 2022. O camisa 4 passou por uma cirurgia na reta final de 2021 e foi desfalque em grande parte da campanha da Série B. No ano em que o Grêmio retornou à Série A, ele atuou apenas cinco jogos ao lado de Geromel.

Enquanto isso, no ano passado, foi a vez do camisa 3 sofrer com lesões, especificamente no joelho, durante ainda a pré-temporada. O problema também deixou-o de fora de grande parte da última temporada. Em 2023, os dois zagueiros atuaram juntos somente em seis partidas.

“Não vou jogar todos os jogos, mas espero corresponder como eu correspondi no último, para estar ajudando sempre o Grêmio”, indicou Geromel, quando renovou seu contrato pela última vez.

Possível despedida de dupla de ídolos

A atual temporada pode ser a de despedida da dupla histórica de defensores. Afinal, o vínculo do camisa 3 é válido até o fim deste ano. O vice-presidente do Grêmio, Antônio Brum, recentemente falou sobre o tema e afirmou que as partes ainda vão discutir o futuro. Aliás, revelou que há chances de aposentadoria de Geromel.

“Sobre o Geromel, a gente estendeu o contrato até o final do ano, como todos os jogadores que têm contrato até o final do ano, a gente vai conversar lá adiante e se o Geromel realmente for se aposentar, ele tem que receber as maiores honrarias por parte do Grêmio, por tudo o que ele significou, por tudo o que ele fez para o Grêmio”, apontou o dirigente.

Kannemann recuperou-se de um quadro gripal que o fez ser ausência no último compromisso, a vitória por 1 a 0 sobre o Criciúma. Assim, ele deve voltar à lista de relacionados para o confronto com o Atlético, às 11h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorre no próximo domingo (01/09) e marca o retorno do Tricolor Gaúcho à Arena. Vale ressaltar que o contrato do argentino com o clube tem validade até o final de 2025. Ele segue com prestígio da diretoria e da comissão técnica. Além de ser uma referência e um dos líderes do elenco.

