Fábio Carille não deve contar com Julio Furch contra a Ponte Preta

O técnico Fábio Carille não deve contar com Julio Furch na partida contra a Ponte Preta na sexta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Afinal, o atacante, com dores no ombro e fazendo tratamento no púbis, deve ser poupado. Na posição, Wendel Silva, com boas condições de jogo, deve ser o titular.

Além de Furch, o Peixe também não terá o lateral-esquerdo Escobar, suspenso. Já Kevyson cumpre trabalho de transição e segue fora.

Em resumo, o time que deve entrar em campo contra a Ponte Preta é: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Souza (Hayner); João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Pedrinho), Guilherme e Wendel Silva.

O Alvinegro Praiano é o segundo colocado da Série B, com 39 pontos. O líder é o Novorizontino, com 40.

