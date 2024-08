Fluminense fica perto de anunciar saída de André; saiba o destino

O Fluminense está perto de anunciar a saída do volante André rumo ao futebol inglês. Nesta quarta-feira (28), o Tricolor carioca encaminhou a venda do jogador para o Wolverhampton, que disputa a Premier League.

Os britânicos aceitaram pagar 22 de milhões de euros mais 3 milhões em bônus por metas atingidas (cerca de R$ 135,5 milhões mais R$ 18,5 milhões, totalizando R$ 154 milhões) pelo atleta de 23 anos, segundo o portal “ge”.

O interesse de times do futebol inglês em André é antigo. Afinal, o jogador, que se destaca desde 2021 entre os titulares do Tricolor e que voltou à Seleção Brasileira, chamou a atenção do velho continente. Recentemente, o Fulham, também da Premier League, chegou a negociar com André. Mas, ao acertarem com o também volante Sander Berge, ex-Burnley, comunicaram a desistência pela negociação com o jovem brasileiro.

Cria de Xerém, André estreou no profissional do Fluminense em 2020, totalizando, dessa forma, 197 jogos e quatro gols com a armadura tricolor. No período, ele conquistou quatro títulos pelo Fluzão. Foram duas edições do Campeonato Carioca (2022 e 2023), além da Copa Libertadores (2023) e da Recopa Sul-Americana (2024).

Caso acerte, de fato, com o Wolverhampton, ele se juntará a outros brasileiros. Casos de Pedro Lima, João Gomes e Matheus Cunha. Além deles, o clube é conhecido por ter uma legião de portugueses: José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Fábio Silva, Daniel Podence, Gonçalo Guedes, Rodrigo Gomes e Chiquinho.

