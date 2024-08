Las Palmas x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogadores do Real Madrid durante treinamento da equipe - (crédito: Foto: Pedro Castillo / Real Madrid)

O atual campeão da La Liga volta a campo nesta quinta-feira (29). O Real Madrid visita o Las Palmas, às 16h30 (de Brasília), em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol, nas Ilhas Canárias. As equipes vivem momentos distintos e buscam a vitória para não se complicarem nesta reta inicial de temporada.

Como chega o Las Palmas

O modesto Las Palmas tem como principal objetivo na temporada permanecer na elite do futebol espanhol. Dessa maneira, o clube ainda busca a primeira vitória na La Liga 2024/25, após um empate e uma derrota nos dois primeiros compromissos. No entanto, o time comandado pelo técnico Garcia Pimienta terá a dura missão de arrancar pontos do atual campeão nacional e continental.

Além disso, o Las Palmas terá alguns desfalques na partida desta quinta-feira. O ponta Pejiño e o meio-campista Adnan Januzaj, lesionados, estão fora de combate.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid vai em busca da vitória fora de casa para se aproximar da parte de cima da tabela. Com uma vitória e um empate nas duas primeiras rodadas, o clube merengue aparece na 6ª posição, com quatro pontos. Assim, uma vitória pode colocar o clube na vice-liderança, ao lado do Villarreal.

Contudo, o topo da tabela está garantido ao Barcelona, que já entrou em campo na rodada e é o único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol 2024/25.

Por fim, o técnico Carlo Ancelotti terá que lidar com alguns desfalques para enfrentar o Las Palmas. Bellingham, Camavinga e Alaba, lesionados, não poderão entrar em campo nesta quinta-feira.

Las Palmas x Real Madrid

3ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: quinta-feira, 29/08/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Gran Canaria, nas Ilhas Canárias (ESP)

Las Palmas: Cillessen; Álex Suárez, Scott McKenna, Mika Mármol e Álex Muñoz; Javi Muñoz, Kirian Rodríguez, Marvin, lberto Moleiro e Sandro; Oliver McBurnie. Técnico: Garcia Pimienta.

Real Madrid: Courtois; Dani Carvajal, Eder Militão, Antonio Rüdiger e Fran García; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, Rodrygo, Vinicius Júnior; Kylian Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (ESP)

VAR: Adrián Cordero Vega (ESP)

Onde assistir: ESPN e Disney+

