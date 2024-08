Cruzeiro x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Cruzeiro x Internacional - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Internacional e Cruzeiro voltam a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, três dias depois do último duelo entre eles (Colorado 1 a 0). Desta vez em jogo atrasado da quinta rodada. O clássico desta quarta-feira (28/8) ocorre às 19h30 (de Brasília), no Mineirão. Enquanto a Raposa acumula tropeços recentes na competição, o Colorado demonstra poder de reação. O time gaúcho é o 11º colocado, com 28 pontos, enquanto o mineiro aparece em sétimo na tabela, com 37. A Voz do Esporte transmite a partir a partir das 18h. O comando e a narração é de Ricardo Froede.

A cobertura deste jogo na Voz do Esporte também tem os comentários de Figueiredo Jr e as reportagens de Will Ferreira. Não perca nada deste jogo acessando a arte acima. É clicar e conferir tudo de Cruzeiro x Internacional.

