DF receberá o VMB, evento de capoeira com premiação de R$ 100 mil

Um dos principais eventos do universo da luta, o Volta do Mundo Bambas (VMB) desembarcará em Brasília com uma proposta ousada de distribuir R$ 100 mil em premiação. As disputas, entre 8 e 12 de outubro, no Arena Hall, encerram a temporada do circuito de capoeira e prometem estabelecer novo padrão de excelência da modalidade.

O duelo entre Cezar Mutante e Alan Nuguette será o destaque, na recém-criada divisão Combate, projetada para desafiar atletas de alta performance que desejam testar habilidades em um cenário competitivo intenso. "Estou muito animado para esse desafio no VMB 100k. Lutar contra Nuguette, que é um guerreiro e capoeirista, é uma oportunidade única. Sei que será uma grande batalha e estou preparado para dar o meu melhor", afirmou Mutante, vencedor do TUF Brasil 1 e nome consolidado no MMA mundial, com passagens marcantes pelo UFC e PFL.

Alan Nuguette está igualmente motivado para o confronto. "Lutar no VMB, um evento que valoriza tanto a capoeira, é uma grande honra. Enfrentar Mutante será um desafio e tanto, mas estou preparado para dar um show para os fãs", disse Nuguette, dono de um card de 15 vitórias e quatro derrotas no MMA.

Além do duelo entre Mutante e Nuguette, o público assistirá à disputa pelo cinturão peso leve entre Lucas "Furacão" e Doiny "Borracha", dois dos mais promissores nomes da capoeira no cenário atual.

Antes das lutas, nos dias 8 e 9, o VMB levará palestras e oficinas para crianças de escolas públicas e Vilas Olímpicas, destacando o compromisso social do VMB. Em 10 e 11 de outubro, será a vez das lutas infantojuvenis nas categorias masculina e feminina, onde jovens talentos terão a oportunidade de brilhar.

O VMB é um evento que está se acostumando a romper fronteiras. Antes de Brasília, o circuito passou e passará por edições marcantes, como Gotemburgo, na Suécia, em setembro, com a presença do ministro do esporte sueco, Jakob Forssmed. A jornada também cruzou o Atlântico para a Califórnia, EUA, em julho, com a chancela do ator e capoeirista Beto Simas, o Mestre Boneco, um dos grandes embaixadores da capoeira no mundo.

"O evento em Brasília é o fechamento de uma temporada extraordinária para o VMB. Tivemos edições internacionais de sucesso, e agora vamos coroar o ano com essa grande final, que promete ser histórica", destacou Saverio Scarpati, capoeirista e diretor-executivo do VMB.