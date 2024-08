Cuiabá anuncia Bernardo Franco como novo treinador

O Cuiabá não perdeu tempo e anunciou, nesta quarta-feira (28), o seu novo treinador. Bernardo Franco foi o escolhido para substituir Petit, que deixou o clube na última terça, e volta após duas passagens como auxiliar de António Oliveira.

Aos 38 anos, o novo comandante do Dourado vai assinar até o fim da temporada. Sem perder tempo, já comandou o primeiro treino à frente da equipe. Com ele chegam os auxiliares Julian Tobar e Marcos Alberto Skavinsk.

Bernardo Franco iniciou a carreira como auxiliar técnico na base do Athletico, em 2018. Em seguida, foi promovido como assistente na equipe principal do Furacão. Em 2022, assumiu o sub-20 do Atlético-MG.

Pouco tempo depois começou a relação com António Oliveira. Afinal, aceitou o convite do português para integrar a comissão técnica em sua primeira passagem no Cuiabá. Acompanhou o treinador no Coritiba e retornou ao Dourado no ano passado. Assim, seu último trabalho foi justamente no Corinthians, quando saiu junto com o comandante após maus resultados nesta temporada.

O agora treinador chega com a missão de salvar o Cuiabá do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Afinal, o Dourado está em 19º lugar, com apenas 18 pontos, a seis de sair da temida zona da degola. Na última rodada, foi goleado pelo Palmeiras por 5 a 0, o que causou a saída de Petit.

Na próxima rodada, o Cuiabá recebe o Criciúma, às 18h30 (de Brasília) do próximo sábado (31), pela 25ª rodada do Brasileirão.

