Campeão mundial sub-20 pelo Flamengo foi revelado por projeto do lateral Renê

Campeão do Mundial de Clubes Sub-20 pelo Flamengo, João Alves, de 19 anos, é um dos destaques do time rubro-negro. No clube carioca desde 2022, o jogador, natural de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, tem uma curiosidade: ele fez parte de um projeto social do lateral-esquerdo Renê, ex-jogador do Mais Querido, que atualmente joga no Internacional.

Em resumo, para o volante, que detalhou a conquista do título inédito, o projeto de Renê foi fundamental para o seu desenvolvimento.

“O projeto abriu as portas porque na minha cidade não tinha futebol de campo. Era mais quadra e tal. E a ida para o projeto me ajudou a atingir o meu objetivo de jogar no campo”, disse João Alves.

“A importância grande para a minha carreira vencer essa competição (Mundial de Clubes Sub-20). Não tenho palavras para descrever isso. Jamais pensei ganhar o Mundial jogando pelo Flamengo, no Maracanã. É uma coisa de outro mundo”, completou.

Carreira de João Alves

João Alves foi observado numa competição de X1 em Santa Cruz e foi captado para o projeto social. Renê, que construiu uma carreira de sucesso no Flamengo, com 15 títulos, é natural de Picos, no Piauí. Sua escola de formação de atletas foi fundamental para o desenvolvimento de João Victor, que chamou a atenção do Flamengo ao se destacar em um torneio realizado no Piauí, em 2022.

João Alves, aliás, ainda tem pela frente três grandes desafios em 2024: o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, competições nas quais ele promete continuar contribuindo para o sucesso do Flamengo.

“Expectativa é continuar firme e forte, marcar alguns gols e terminar o ano ganhando a Copa do Brasil, que o Flamengo ainda não tem”, detalhou.

