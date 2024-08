Palmeiras empata com o Cruzeiro e avança à semifinal no Brasileiro Feminino

Partida entre Palmeiras e Santos, v..lida pela d..cima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, no Est..dio Jayme Cintra, em Jundia..-SP. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon) - (crédito: FABIO MENOTTI)

Palmeiras e Cruzeiro empataram em 2 a 2 na tarde desta quarta-feira (28), no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí. Com esse resultado, o time alviverde garantiu sua vaga nas semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino.

Vale lembrar que o Palmeiras venceu o primeiro confronto por 2 a 1, no domingo, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

Agora, o Palmeiras se prepara para um clássico nas semifinais, enfrentando o Corinthians, que também avançou para a próxima fase. As datas das partidas ainda não foram definidas. Do outro lado da chave, Grêmio e São Paulo, assim como Internacional e Ferroviária, também buscam suas classificações.

O jogo

O Palmeiras começou o jogo com grande intensidade. Aproveitando a vantagem do confronto anterior, o time alviverde abriu o placar logo no primeiro minuto, com um gol de Laís Estevam. Poucos minutos depois, Bruna Calderan ampliou a vantagem.

O Cruzeiro, no entanto, reagiu e marcou seu primeiro gol com Luana Lima, após uma jogada confusa na área. Na segunda etapa, o time celeste intensificou o ataque em busca de um resultado favorável. Giovanna Oliveira conseguiu empatar, mas já era tarde para garantir a classificação.

