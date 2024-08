Venda de André será a maior da história do Fluminense

O Fluminense vai embolsar uma grande quantia pela venda do volante André ao Wolverhampton, da Inglaterra. Os britânicos, afinal, aceitaram pagar 22 de milhões de euros mais 3 milhões em bônus por metas atingidas (cerca de R$ 135,5 milhões mais R$ 18,5 milhões, totalizando R$ 154 milhões) pelo atleta de 23 anos.

O valor, aliás, supera o da venda de Gerson para a Roma em 2015. Na ocasião, a transferência foi de 16 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões na cotação da época). Naquela negociação, o Flu só tinha direito a 70% do valor. Assim, ele será a venda mais cara da história do clube em valores fixos.

O segundo lugar da lista, inclusive, era do atacante Richarlison. Ele foi vendido ao Watford, da Inglaterra, por € 12,4 milhões de euros (aproximadamente R$ 43 milhões, na ocasião), em 2017. O Tricolor, contudo, só recebeu 50% do valor (R$ 23 milhões) e ainda ficou com 10% de uma negociação futura.

Pedro, hoje no Flamengo, foi vendido para a Fiorentina por 11 milhões euros (R$ 50,2 milhões na cotação da época). No entanto, somente 8 milhões de euros (R$ 36,5 milhões na cotação da época) ficaram com o Fluminense, que ainda seguiu com 20% dos direitos econômicos do jogador. O restante, aliás, foi para o Artsul, clube-empresa de Nova Iguaçu que também tinha direito a um valor em uma futura venda do atacante.

Veja o ranking

1º – André: € 22 milhões de euros (R$ 135,5 milhões cotação atual) para Wolverhampton (ING)

2º – Gerson: € 18,6 milhões de euros (R$ 45 milhões na cotação da época) para a Roma (ITA)

3º – Richarlison: € 12,4 milhões de euros (R$ 43 milhões cotação da época) para Watford (ING)

4º – João Pedro: € 11,5 milhões de euros (R$ 46 milhões cotação da época) para Watford (ING)

5º – Pedro: € 11 milhões de euros (R$ 36,5 milhões cotação da época) para Fiorentina (ITA)

6º – Luiz Henrique: € 10,4 milhões de euros (R$ 44 milhões cotação da época) para Real Betis (ESP)

7º – Kayky: € 10 milhões de euros (R$ 66,5 milhões cotação da época) para Manchester City (ING)

8º – Thiago Silva: € 10 milhões de euros (R$ 32,1 milhões cotação da época) para o Milan (ITA)

9º – Thiago Neves: € 9 milhões de euros (R$ 17,9 milhões na cotação da época) para Hamburgo (ALE)

10º – Alexsander: € 9 milhões de euros (R$ 54 milhões na cotação atual) para Al-Ahli, da Arábia Saudita

