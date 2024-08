Craque do futebol brasileiro coloca mansão à venda por R$ 26 milhões

Gustavo Scarpa, meia do Atlético, colocou sua mansão à venda por R$ 26 milhões. Localizada em Valinhos, interior de São Paulo, a propriedade está em um condomínio de luxo.

O imóvel ocupa um terreno de 5,6 mil m² e oferece cinco suítes e seis vagas de estacionamento.

Segundo a imobiliária responsável, a mansão possui um living com vários ambientes, home cinema, sala de jantar, cozinha Florense, escritórios e uma suíte adicional. Além disso, inclui um amplo espaço gourmet, sauna, academia, quadra de beach tênis, campo de futebol e piscina.

LEIA MAIS: Hulk recebe visita dos filhos antes da decisão entre São Paulo e Atlético

Atualmente, Scarpa defende as cores do Atlético, após uma passagem pelo futebol grego. Ele foi destaque do Campeonato Brasileiro de 2022, quando jogava pelo Palmeiras.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.