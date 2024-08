Adson decide operar e é desfalque do Vasco

Adson é mais um desfalque do Vasco - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Adson virou mais um desfalque do Vasco para a partida desta quinta-feira contra o Athletico, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com dores crônicas na perna direita há algum tempo, o atacante esta semana comunicou ao departamento médico que decidiu operar.

O atacante sofreu fratura por estresse na canela esquerda e pode passar por cirurgia. Ele, portanto, ficará fora entre 10 e 12 semanas para tratar a lesão.

Titular da equipe comandada por Rafael Paiva, Adson sofreu fratura por estresse na tíbia. A princípio, ele e o clube optaram pelo tratamento conservador, mas o processo é mais longo e as chances de cicatrização total são menores. O jogador sente muitas dores no local.

Rafael Paiva alertou

Após a partida na última segunda, o técnico do Vasco, Rafael Paiva, falou sobre a substituição do jogador e revelou que o atacante jogou no sacrifício.

“Adson tem jogado no limite de dor um pouco maior do que o normal, ali na canela. Tem jogo que sente menos, consegue desenvolver bem e fica até o fim. Hoje, sentiu um pouco mais, estava dolorido, terminou o primeiro tempo mancando. Não quis correr o risco de esperar para ver o que vai acontecer. Mas sabendo que tem qualidade para entrar. O Rayan entrou bem, fica esse saldo positivo de ter mais jogadores que podem mudar o jogo, a cara do jogo, mas não acredito que o Adson vá preocupar”, destacou.

