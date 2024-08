De Rossi e jogador da Roma se desentendem durante treinamento

Daniele De Rossi não vive um bom início de temporada na Roma - (crédito: Foto: Alberto Pizzoli/AFP via Getty Images)

Com um início de temporada ruim, com um empate sem gols contra o Cagliari e uma derrota em casa para o Empoli por 2 a 1, o clima no vestiário da Roma não está nada bom. Um exemplo disso foi o desentendimento entre Bryan Cristante e o treinador Daniele De Rossi durante o treino desta quarta-feira (28). Segundo a imprensa italiana, os dois trocaram muitos insultos e precisaram ser separados.

O problema começou quando Cristante acabou sendo substituído no início da derrota para o Empoli. Isso contribuiu para sua insatisfação a posição na equipe, um sentimento que se intensificou desde a demissão de José Mourinho.

Além disso, o empresário do atleta já confirmou que uma saída pode ocorrer ainda nesta janela de transferências.

Dessa forma, com apenas um ponto somado nas duas primeiras rodadas do Calcio, a Roma está na 15ª posição, com apenas um ponto. Ao mesmo tempo, somente o Lecce, lanterna da competição, tem um aproveitamento pior que o clube da capital italiana.

