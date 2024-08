Palmeiras arrasa Santos e está na semifinal do Brasileirão Sub-20

Jogadores do Palmeiras celebram um dos gols do 3 a 0 sobre o Santos que levou o Verdão à semifinal do Brasileiro Sub-20 - (crédito: Foto: Fabio Menotti / Palmeiras)

O Palmeiras esta na semifinal do Brasileirão Sub-20. Afinal, nesta quarta-feira (28/8) venceu o Santos, por 3 a 0, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Um dos favoritos ao título, o Verdão, que foi o primeiro colocado na fase de grupo, dominou amplamente o Peixe (que terminou em oitavo) neste jogo único que valia vaga à próxima fase. Allan e Riquelme, no primeiro tempo, e Gabriel Simples, contra, na etapa final, fizeram os gols.

Agora, o Palmeiras aguarda o vencedor do duelo entre Athletico e Goiás, que se enfrentam nesta quinta-feira, em Curitiba, para saber qual seu rival na semifinal.

Palmeiras deita e rola

O Palmeiras não tomou conhecimento do Santos no primeiro tempo. Tanto que antes de abrir o placar, aos 19 minutos, há tinha criado duas chances claras. O gol saiu quando Allan recebeu pela direita, na intermediária do ataque, e chutou com força. A bola bateu em Diego e, assim, matou o goleiro João Fernandes. Apesar da vantagem, o Verdão seguiu em cima e ampliou aos 25 quando Riquelme tocou para Luighi, que foi ao fundo pela esquerda e cruzou. A defesa cortou, mas o rebote ficou com Riquelme: 2 a 0.

No segundo tempo, o Palmeiras ampliou aos sete minutos. O lateral-direito Gabriel fez ótima jogada. Conseguiu chegar ao fundo e cruzou na área. Gabriel Simples tentou cortar meio sem jeito e fez contra. Com 3 a 0 no placar e ciente de que o Santos não tinha forças para tirar a diferença (nem mesmo quando o técnico santista fez substituição quádrupla), foi só deixar o tempo passar. Dessa forma, em ritmo de treino o Palmeiras jogou os minutos finais. E quase ampliou no último lance, acertando a trave rival. Enfim, despachou os santistas.

