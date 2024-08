São Paulo vai utilizar camisas com o nome de Izquierdo contra o Atlético-MG

Camisa do São Paulo com o nome de Izquierdo - (crédito: Foto: São Paulo FC)

O time do São Paulo entrará em campo nesta quarta-feira (28), contra o Atlético-MG, às 21h30, no Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil, com homenagens a Juan Izquierdo estampadas nas camisas. O defensor uruguaio morreu na última terça-feira após ficar cinco dias internado em um hospital de São Paulo.

E não é a primeira vez que o São Paulo faz menção para Juan, afinal, no jogo do Brasileirão contra o Vitória, também no Morumbi, o Tricolor Paulista já havia homenageado o jogador ao entrar em campo com uma camisa celeste, portanto, semelhante à da seleção do Uruguai, com os dizeres “Fuerza, Izquierdo”.

Izquierdo, aliás, teve uma arritmia em campo e uma parada cardíaca enquanto era levado do Morumbi ao Hospital Albert Einstein, que fica próximo ao estádio. Contudo, o ocorreu no duelo entre São Paulo e Nacional, pela Libertadores, na semana passada.

Izquiero será velado na sede do Nacional, do Uruguai

Todavia, após a confirmação de sua morte, um avião da Força Aérea Uruguaia transportou o corpo do atleta até Montevidéu. Izquierdo será velado na sede do Nacional na manhã desta quinta-feira, e o público poderá acompanhar.