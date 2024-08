Flamengo está escalado para jogo da Copa do Brasil. Confira!

O Flamengo está escalado para o duelo contra o Bahia, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Tite estará de volta na beira do gramado após se recuperar de problemas causados pela altitude de La Paz. Ele chegou a ficar internado e não comandou o time diante do Bragantino.

Escalação do Flamengo

Tite reforça o meio-campo do Flamengo com a entrada de Léo Ortiz. Quem sai do time é Michael, reforço desta janela e que fez a estreia na rodada passada. De la Cruz, Fabrício Bruno, Varela e Ayrton Lucas retornam após serem poupados.

O Fla vai a campo com: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Léo Ortiz, De la Cruz e Gerson; Luiz Araújo e Bruno Henrique.

A partida de volta será no dia 12 de setembro, uma quinta-feira, às 21h45, no Estádio do Maracanã. Quem avançar, enfrenta na semifinal o vencedor do confronto entre Corinthians e Juventude.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.