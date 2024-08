Kaio Jorge, do Cruzeiro, desperdiça pênalti, e Internacional segura empate no Mineirão

Cruzeiro e Internacional entraram em campo nesta quarta-feira (28) para duelarem pela segunda vez em menos de uma semana, no Brasileirão. E dessa vez, em jogo marcado por expulsão na primeira etapa, os times empataram por 0 a 0, no Estádio do Mineirão. A partida é adiada da 5ª rodada.

Desse modo, o time sob comando de Fernando Seabra chegou aos

Primeiro tempo marcado por expulsão

Na etapa inicial, aos 30 minutos, o defensor Rogel, do Internacional, foi expulso. Primeiro, ele recebeu cartão amarelo por uma falta e, depois, em outro lance, levou o vermelho direto. Isso obrigou Roger Machado a mexer no time, tirando Gabriel Carvalho para colocar o defensor Vitão. No entanto, ao lado do Cruzeiro, Dinnenno saiu lesionado com menos de 15 minutos, dando lugar a Kaio Jorge. Desse modo, no geral, foi um primeiro tempo sem grandes chances para ambos os lados.

Kaio Jorge desperdiça penalidade máxima

No segundo tempo, como era de se esperar, o Cruzeiro se arriscou e foi para cima do Internacional, aproveitando a vantagem de ter um jogador a mais. Porém, aos 35 minutos, o atacante Kaio Jorge teve a chance de abrir o marcador, mas perdeu o pênalti; o goleiro Anthoni defendeu

Próximos jogos das equipes

O time mineiro agora enfrentará o lanterna Atlético GO, novamente no estádio do Mineirão. Por outro lado, o Colorado medirá forças contra o Juventude. Jogo marcado para o Alfredo Jaconi, no dia 01 de setembro, domingo.

CRUZEIRO X INTERNACIONAL

Campeonato Brasileiro — 5ª rodada

Data: 17/06/2024 (segunda-feira)

Local: Estádio do Mineirão / Belo Horizonte (MG)

Público e Renda: –

Gols:

CRUZEIRO: Cássio, Zé Ivaldo, João Marcelo, Villalba, Marlon e Walace; Japa (Vitinho, 2ºT), Matheus Pereira, Arthur Gomes (Mateus Vital, 42/2ºT) e Dinneno (Kaio Jorge, 24’/1ºT.) Técnico: Fernando Seabra

INTERNACIONAL: Anthoni, Bruno Gomes, Mercado, Rogel, Bernabéi, Fernando, Thiago Maia (Romulo, 17’/2ºT), Gabriel Carvalho (Vitão, 34’/1ºT)., Wesley (Enner Valencia, 17’/2ºT), Bruno Tabata (Bruno Henrique, 17’/2ºT) e Borré (Renê, 48’/2ºT). Técnico: Roger Machado

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Hiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Cartões Amarelos: Japa, João Marcelo (CRU); Rogel, Gabriel Carvalho, Mercado, Bruno Tabata, Fernando, Borré, Enner Valencia (INT)

Cartões Vermelhos: Rogel, 30’/1ºT (INT)

