Jogadores do São Paulo irão no velório de Izquierdo

O zagueiro Juan Izquierdo morreu na noite da última terça-feira (27) vitima de um mal súbito que teve no jogo contra o São Paulo, disputado na semana passada, pelas oitavas de final da Libertadores da América.

Durante os cinco dias que ficou internado no Hospital Albert Einstein, os jogadores do Tricolor, entre eles, Calleri, Michel Araújo e até mesmo o técnico Luis Zubeldía, apoiaram família e dirigentes.

De acordo com o jornalista André Hernán, o elenco do Tricolor vai decidir quais jogadores irão ao velório de Izquierdo. Enquanto isso, a única certeza é que Harry Massis, vice-presidente do São Paulo, vai ao Uruguai prestar homenagem. A decisão será logo depois do jogo entre São Paulo e Atlético-MG, pela Copa do Brasil.

Relembre o caso Izquierdo

No duelo entre São Paulo e Nacional, o zagueiro Juan Izquierdo foi lançado a campo no intervalo do confronto, mas nos minutos finais, caiu no chão desacordado. Apesar do socorro rápido, o jogador teve uma outra parada cardíaca a caminho do hospital. Mesmo com todo o tratamento, O jogador deixou a mulher e dois filhos.

