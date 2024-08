Battaglia celebra gol em vitória do Atlético, mas destaca: ‘Nada definido’

O Atlético derrotou o São Paulo por 1 a 0, no MorumBIS, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O gol saiu nos acréscimos da etapa final com Battaglia. Após a partida, o defensor do Galo destacou o gol, mas pontuou que o jogo não está definido.

“Momento que a gente vive, tamos vivos em todas as competições. Jogo difícil, emocionalmente pelo o que aconteceu com o jogador do Nacional, muito triste. Hoje foi um jogo equilibrado, novamente a bola parada definiu. Temos o jogo em casa ainda, nada definido”.

O gol aconteceu nos minutos. Scarpa cobrou falta e Battaglia testou firme para abrir o placar e dar a vitória ao Atlético. O lance, aliás, foi para o VAR pelo possível impedimento.

O segundo jogo entre São Paulo e Atlético será no dia 12 de setembro, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Para avançar, o Galo precisa apenas de um empate, enquanto Tricolor é obrigado a vencer por dois gols de diferença para ir à semi. Uma vitória simples da equipe paulista leva a decisão para os pênaltis.

