Luiz Gustavo define a derrota do São Paulo: ‘Um detalhe’

Nesta quarta-feira (28), o São Paulo foi superado por 1 a 0 pelo Atlético-MG, no MorumBIS, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O único gol do jogo saiu com Battaglia, nos minutos finais do confronto. O placar deixou o Tricolor em desvantagem e com a obrigação de buscar a vitória no reencontro, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Logo depois do confronto, o meio-campista Luiz Gustavo conversou com a imprensa e lamentou o resultado que escapou por um ‘detalhe’. Porém, o volante acredita que o time tem tudo para reverter o placar no jogo da volta.

“Um detalhe a gente tomou o gol. Importante levantar a cabeça, 1 a 0 não é impossível. Não vamos desistir nunca. Vamos lá para vencer e buscar a classificação”, afirmou.

Com o revés, o São Paulo precisa vencer o Atlético-MG por dois gols ou mais na Arena MRV. Caso devolva o placar com vantagem mínima, a classificação será definida nos pênaltis.

Agora, o Tricolor só pensa no Galo para o dia 12 de outubro, quando ocorre o segundo jogo entre eles. Antes disso, o São Paulo volta a campo, mas pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (1º), o adversário é o Fluminense, no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.