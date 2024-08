Milito destaca entrega defensiva do Atlético: ‘Era para competir desta maneira’

Milito no comando do Galo sobre o São Paulo - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético derrotou o São Paulo por 1 a 0, no MorumBIS, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com isso, o Galo saiu em vantagem para o duelo de volta. Após a partida, o técnico Gabriel Milito analisou a estratégia imposta pelo Galo para sair com o triunfo e vantagem para a partida de volta.

“Sabíamos que jogaríamos contra uma equipe muito boa, que como mandante é muito forte. Decidimos jogar uma partida de muita neutralização contra o rival, e, a partir disso, recuperar a bola e atacar. A equipe fez um grande trabalho coletivamente e defensivamente. Não é fácil sustentar o São Paulo em seu campo, com jogadores decisivos”. Acho que controlamos bem a partida sem bola”, afirmou o treinador.

“Hoje tocava jogar assim, dessa maneira, competir. Os jogadores tiveram esse prêmio pelo esforço, que foi pela vitória”.

Destaque defensivo

O treinador, aliás, relembrou dos momentos complicados, mas ressalta postura defensiva do time para conquistar a vitória importante. Além disso, Milito disse que hoje foi pela eficiência.

“Estávamos passando por muitas dificuldades. Isso acontece com todos os times. Queremos sempre jogar muito melhor que os adversários, se possível ganhar de goleada, terminar o primeiro tempo ganhando de 3 ou 4 a 0. Hoje tínhamos que fazer uma partida muito prática. O primeiro tempo foi melhor que o segundo, mas em linhas gerais, controlamos muito bem. Em exceção da jogada clara de Lucas Moura e naquela em que o Alonso se lesionou, neutralizamos bem, sem dar muitos espaços. Não tivemos o mesmo brilho de outros dias, quando chutamos mais ao gol, mas perdemos ou empatamos, porém hoje fomos mais efetivos”, foi além.

“Penso que se melhorarmos a defesa, podemos circular mais a bola e ter mais oportunidades no ataque. E hoje fizemos isso. Hoje chutamos e sofremos menos, mas ganhamos. Isso, devido a entrega defensiva do time.

O técnico alvinegro, inclusive, lembrou que o São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil e tem alto aproveitamento quando atua no Morumbis.

Próximos desafios

O Galo, aliás, volta a campo no próximo domingo (1). A partir das 11h (de Brasília), encara o Grêmio na Arena do time gaúcho, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O segundo embate no torneio nacional acontecerá em 12 de setembro (quinta-feira), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Qualquer resultado de igualdade dará a classificação aos mineiros, assim como novo triunfo. Vitória dos visitantes por um gol de diferença levará a decisão para as penalidades máximas.

