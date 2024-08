Michael e De la Cruz sentem dores e viram preocupações no Flamengo

O Flamengo venceu o Bahia no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Contudo, o técnico Tite terá novas preocupações com seu elenco, pois Michael e De La Cruz saíram com dores musculares.

Michael, aliás, entrou aos 26 minutos do segundo tempo, ficou 22 minutos em campo, sentiu um problema na coxa direita e precisou ser substituído. Já De La Cruz, após a partida, fez um sinal para Bruno Henrique, indicando que estourou o músculo posterior.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas De La Cruz e Michael sentiram dores no músculo posterior da coxa direita. Eles serão reavaliados no retorno ao Rio de Janeiro”, diz um comunicado do Flamengo na rede social X.

No entanto, quando estava 100%, o uruguaio foi importante e contribuiu com um passe para o gol decisivo de Bruno Henrique. O Flamengo agora se prepara para evitar mais lesões no departamento médico.

Todavia, atualmente o clube conta com os seguintes jogadores no departamento médico: Viña (joelho e tíbia), Cebolinha (tendão de Aquiles), Pedro, Gabigol e Arrascaeta (coxa).

