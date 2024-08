Bahia 0x1 Flamengo: vitória da tática e da vontade

Flamengo vence Bahia na Fonte Nova e se aproxima das semifinais - (crédito: Foto: Rafael Rodrigues/Bahia)

Tozza analisa o triunfo do Flamengo por 1 a 0 sobre o Bahia nesta quarta-feira (28/8), na Arena Fonte Nova, em Salvador, e que deixou os cariocas numa boa para alcançar a semifinal da Copa do Brasil.

Colunista do Jogada10, Tozza analisa todas as partidas do Rubro-Negro na temporada. Portanto, não deixe de ver os outros vídeos do Tozza!

