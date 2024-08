Lyon x Strasbourg: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogadores do Lyon durante treinamento da equipe - (crédito: Foto: Divulgação / OL)

A bola volta a rolar no Campeonato Francês 2024/25 nesta sexta-feira (30). Na partida de abertura da terceira rodada da Ligue 1, o Lyon recebe o Strasbourg às 15h45 (de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais, em partida que coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos opostos na competição.

Como chega o Lyon

O clube que tem o norte-americano John Textor como acionista majoritário vive um péssimo início de temporada e precisa dar uma resposta para os seus torcedores. Isto porque o Lyon perdeu as duas primeiras rodadas do Campeonato Francês 2024/25, com cinco gols sofridos e nenhum marcado.

Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Pierre Sage quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para buscar a primeira vitória na temporada e, de quebra, encerrar com a invencibilidade do adversário. A boa notícia é que o Lyon não terá baixas de última hora para o jogo desta sexta-feira.

Esta fase ruim da equipe deixou o Lyon na penúltima posição da Ligue 1, na frente apenas do lanterna Brest, que tem um saldo de gols ainda pior.

Como chega o Strasbourg

Por outro lado, o Strasbourg vive um bom início de temporada e está invicto na competição. Nas duas primeiras rodadas, o time empatou com o Montpellier na estreia e venceu o Rennes em seu último compromisso. Assim, a equipe aparece na quinta posição, com quatro pontos somados.

Além disso, o Strasbourg conta com a estrela do jovem Andrey Santos, revelado pelo Vasco e que chegou ao clube francês por empréstimo junto ao Chelsea.

Lyon x Strasbourg

3ª rodada do Campeonato Francês 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 30/08/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Parc Olympique Lyonnais, em Lyon (FRA)

Lyon: Perri; Vinícius, Niakhaté, Caleta-Car, Mata; Caqueret, Maitland-Niles, Fofana, Benrahma, Nuamah; Lacazette. Técnico: Pierre Sage.

Strasbourg: Johnson; Sylla, Sow, Doué; Wiley, Doukore, Andrey Santos, Bakwa, Diarra; Emegha, Moreira. Técnico: Liam Rosenior.

Onde assistir: A partida não terá transmissão ao vivo para o Brasil

