Conta de Mbappé é hackeada com provocações a Messi

Conta de Mbappé hackeada com provocações a Messi - (crédito: Foto: Reprodução)

Mensagens ofensivas sobre Lionel Messi e outros conteúdos polêmicos foram publicadas na conta de Kylian Mbappé na rede social ‘X’, o antigo ‘Twitter’, pegaram os torcedores de surpresa. No entanto, tudo não passou de um ataque hacker na conta oficial do atacante do Real Madrid.

Uma das publicações comparava Cristiano Ronaldo com Messi, para ironizar o jogador argentino.

“Cristiano Ronaldo é o melhor de todos os tempos. Esse anão não é o meu GOAT”, dizia a publicação, com uma foto de Messi chorando.

Outras mensagens incluíam frases como “Manchester é vermelho” e “Enganei todos, vou para o Manchester United. Em 2028, chego de graça”, além de referências ao conflito entre Israel e Palestina.

LEIA MAIS: Vini Jr adia possível transferência para Arábia Saudita

Essas publicações aconteceram porque a conta de Mbappé sofreu um ataque hacker. Mas, as mensagens acabaram sendo apagadas minutos após a postagem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.