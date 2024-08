Data-Fifa faz com que Ramón Díaz cogite time titular na Copa do Brasil

Ramón Díaz cogita time titular do Corinthians na Copa do Brasil - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

O Corinthians encara o Juventude nesta quinta-feira (29), às 20h, no Alfredo Jaconi, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E para a partida, o técnico Ramón Díaz vai viver um dilema. Isso porque o treinador estuda se vai seguir com o planejamento de preservar seus principais jogadores nas partidas de mata-mata.

O Campeonato Brasileiro segue sendo prioridade do Corinthians em 2024. Sem vencer há seis rodadas e dentro da zona de rebaixamento, a meta é evitar a briga contra o rebaixamento e evitar a briga contra o descenso até o final. Com isso, o treinador vem escalando um time misto na Copa do Brasil e Sul-Americana para evitar o desgaste de alguns titulares.

A estratégia só vem dando certo pela metade. Isso porque mesmo preservando alguns titulares, a equipe segue vivo nas duas copas. Contudo, não conseguiu reverter a situação ruim no Brasileirão e segue na zona de rebaixamento.

Contra o Juventude, Ramón Díaz relacionou todos os seus jogadores e pode ter força máxima. Após o duelo em Caxias do Sul, o Corinthians tem o duelo contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, terá uma sequência de 10 dias sem jogos. Assim, a comissão técnica acredita que pode ter força máxima no Alfredo Jaconi.

Ramón Díaz pode ter reforços contra o Juventude

Aliás, as prováveis mudanças que podem ser feitas por Ramón Díaz são a utilização dos reforços contratados pelo clube. O volante José Martínez e o centroavante Héctor Hernández treinam com o elenco há uma semana e estão liberados para estrear. Outras possíveis mudanças podem acontecer por conta de desgaste físico, mas serão avaliadas pontualmente caso a caso.

