Giuliano encara vítima favorita para emendar sequência no Santos

O Santos encara a Ponte Preta nesta sexta-feira (29), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. A partida será importante para o meia Giuliano, que tenta recuperar o bom momento vivido no começo da temporada, após muitas lesões. E para isso, o jogador encontra sua principal vítima com a camisa do Peixe.

Isso porque a Macaca sofreu nas mãos do meio-campista em 2024. Em dois confrontos contra a equipe de Campinas, Giuliano marcou três dos sete gols anotados em 2024. Agora, contra a Ponte Preta, o jogador tenta não só emendar uma sequência no time titular, mas também para voltar a balançar as redes.

O primeiro embate entre Santos e Ponte Preta aconteceu no Campeonato Paulista, justamente na primeira partida após o rebaixamento do Peixe. Foi o cartão de visitas de Giuliano para a torcida, que marcou dois gols e foi o grande maestro da vitória por 3 a 1 do Alvinegro Praiano.

No segundo encontro contra a Ponte Preta, válido pela 5ª rodada da Série B, Giuliano tentava recuperar o bom momento após uma sequência de lesões. Assim, o Santos venceu a Macaca por 2 a 1, com mais um gol marcado pelo meio-campista. Além do tento, o camisa 20 conseguiu fazer um bom jogo, girando bastante a bola e dando uma cadência melhor para o meio de campo e ataque no Peixe.

Agora, ele tenta repetir as boas atuações contra o time de Campinas para mostrar que está totalmente recuperado. Se estiver realmente 100%, será um grande reforço para o Santos na reta final da Série B.

