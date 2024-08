Lucas admite frustração, mas vê duelo contra o Atlético-MG em aberto

A derrota do São Paulo para o Atlético-MG por 1 a 0, nesta quarta-feira (28), no Morumbis, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, frustrou os planos da equipe. Isso porque o Tricolor almejava ir para Belo Horizonte com uma vantagem, mesmo sendo mínima. Mas aconteceu justamente o contrário. Contudo, para Lucas Moura, ainda há esperanças de classificação.

O camisa 7, que perdeu a principal chance do São Paulo no jogo, lamentou todas as oportunidades desperdiçadas, mas ressaltou que a vaga ainda está aberta.

“Está aberto ainda, perdemos para uma grande equipe, em casa, resultado frustrante pelo o que a gente apresentou e pelo volume de jogo que a gente teve, sofremos poucas chances de gol. No final tomamos um gol de bola parada. Está aberto, não tem nada acabado. Vamos lutar bastante. Vamos nos preparar bem para fazer um grande jogo lá e reverter essa situação”, disse Lucas.

Lucas não quer priorizar nenhuma competição

O que preocupa o São Paulo neste momento é o desgaste. Afinal, a equipe está nas quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, além de ainda estar brigando pelo título brasileiro. Para Lucas, o Tricolor não precisa priorizar nenhuma competição.

“A gente está em três competições, tem um elenco muito competitivo. O Brasileiro a gente está em uma situação um pouco mais complicada, mas falta muita coisa para acontecer. É difícil falar em priorizar. Toda vez que a gente entrar em campo é para entegrar o melhor e pensando em vencer”, finalizou o atacante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.