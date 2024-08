Al-Sadd aceita proposta do Flamengo, e Gonzalo Plata deve ser anunciado em breve

O Flamengo aguarda apenas o recebimento do documento assinado para anunciar Gonzalo Plata como quarto reforço nesta janela. O clube alinhou todas arestas da negociação e convenceu o Al-Sadd, do Catar, a aceitar a compra do atleta de forma progressiva no valor de US$ 9,1 milhões – com metas estabelecidas em contrato. O equatoriano se tornará, portanto, a última contratação do Rubro-Negro para temporada.

O vínculo entre Gonzalo Plata e Flamengo terá vigência até dezembro de 2028, e a conclusão da compra será realizada de forma progressiva. Inicialmente, o Rubro-Negro paga US$ 4,25 milhões (R$ 24 milhões) por um percentual superior a 30%, com gatilhos incluídos para aquisição de uma nova parte posteriormente.

Gonzalo Plata custará ao todo US$ 9,1 milhões (R$ 51,9 milhões) aos cofres rubro-negros, por 100% dos direitos econômicos do atleta. O Al-Sadd, por sua vez, manteve 30% de lucro em eventual venda futura.

Imbróglios na negociação

O acordo entre Flamengo e Al-Sadd poderia ter ocorrido há cerca de uma semana, quando os clubes se aproximaram muito de um desfecho na negociação. Os árabes, no entanto, sugeriram mudanças nas condições do contrato que frustraram os planos da cúpula rubro-negra. Isso porque o clube trabalhava com a expectativa de receber o reforço no Rio até o dia 25 de agosto.

Os dirigentes do Flamengo recalcularam a rota e deixaram a negociação de Gonzalo por último, após os acordos por Alex Sandro e Carlos Alcaraz. A paciência alinhou-se com o poder de convencimento para um desfecho feliz nesta quinta-feira (29) e agora, segundo o GE, o Rubro-Negro aguarda apenas a volta do documento assinado para oficializar Plata como reforço.

