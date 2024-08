Napoli anuncia a contratação do atacante Lukaku, ex-Chelsea

O Napoli anunciou, nesta quinta-feira (29), a contratação do atacante Lukaku. Assim, o belga, de 31 anos, assinou contrato até junho de 2027, em uma transferência que girou em torno de 30 milhões de euros (R$ 187 milhões), mais 15 milhões de euros (R$ 94 milhões) em bônus e variáveis.

Dessa forma, o jogador chega ao clube italiano após dois empréstimos, para Inter de Milão e Roma, e uma segunda passagem frustrante pelo Chelsea, da Inglaterra.

O Napoli, portanto, se antecipa a iminente saída de Osimhen, um dos destaques da campanha do título do Campeonato Italiano na temporada retrasada. O nigeriano tem uma uma proposta do Al-Ahli, com salários anuais em torno de €30 milhões (R$ 187 milhões) até 2029, mas também desperta o interesse do próprio Chelsea.

O atacante volta a trabalhar sob comando de Antonio Conte, técnico que o fez viver o auge na Inter de Milão. Nas temporadas 2019/20 e 2020/21, Lukaku fez 64 gols e 17 assistências em 95 partidas pelos nerazzurri.

Romelu tem orgulho de ser um de nós! ???? #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeLukaku pic.twitter.com/QyB5JupDtc — Official SSC Napoli (@sscnapoli_br) August 29, 2024

O belga chegou ao Chelsea, em 2021, como jogador mais caro da história do clube até então. Na época, o valor girou em torno de €113 milhões, mas ele não conseguiu render o esperado. No momento, está em terceiro, atrás de Enzo Fernández e Moisés Caicedo. Essa negociação foi a última grande aquisição da era Abramovich, antes da venda para o empresário estadunidense Todd Boehly.

