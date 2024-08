Liverpool anuncia a contratação de Chiesa, ex-Juventus

O Liverpool anunciou, nesta quinta-feira (29), a contratação de Chiesa, que pertencia à Juventus, da Itália. Assim, o clube inglês, comandado pelo técnico Arne Slot, acertou a transferência no total de 15 milhões de euros (R$ 94 milhões), sendo €12 milhões fixos (R$ 75 milhões) e €3 milhões em bônus (R$ 19 milhões). O atacante, de 26 anos, assinou contrato até junho de 2028 com os Reds.

“Estou muito feliz por ser um jogador do Liverpool. Quando (o diretor esportivo) Richard Hughes me ligou e perguntou: “Você quer vir para o Liverpool?”, e o técnico me ligou, eu disse sim imediatamente porque conheço a história deste clube e o que representa para a torcida. Estou muito feliz e mal posso esperar para começar”, disse.

Além disso, Chiesa chega para ser o segundo reforço dos Reds na era pós-Jürgen Klopp, sendo o primeiro para a temporada 2024/25. Antes disso, o clube acertou a contratação do goleiro Mamardashvili, destaque da Geórgia, porém o atleta permanecerá no Valencia por empréstimo.

