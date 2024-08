Shows, fogos e comidas típicas: FielZone promove evento exclusivo para celebrar aniversário do Corinthians

O Camarote FielZone, maior espaço premium da Neo Química Arena, preparou um evento especial para o 114º aniversário do Corinthians. Denominada ”Virada Corinthiana”, em alusão ao Réveillon, a celebração acontece na tarde deste sábado (31) e contará com a presença de sambistas, além de queima de fogos e comidas típicas.

Com entrada gratuita até às 16h, a ”Virada Corinthiana” ocorre a partir de 12h na área da Choperia do camarote FielZone. Depois, os ingressos, que podem ser adquiridos no site, passam a custar R$ 10. O evento contará com cardápio especial para almoço e janta, com preços que variam de R$ 44 a R$ 50, e vai percorrer por toda noite até a virada para o aniversário do clube, no domingo.

“Estamos na Neo Química Arena desde 2019, sempre buscando oferecer ao público a melhor experiência possível. Sabemos o quanto o aniversário do clube é um momento especial para o torcedor corinthiano, por isso, queremos promover uma festa a altura, como fizemos nos outros anos. Tenho certeza que será um momento muito especial para todos que estiverem presentes”, conta Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa que administra o Camarote FielZone.

Programação aniversário do Corinthians

A celebração contará com nomes do samba como Benson, Michel Romano e Andrea Moraes em apresentações ao vivo no decorrer do dia. Além dos artistas, a Bateria Ritimão também está confirmada entre as atrações do evento.

A organização do evento também trabalhou seletivamente na escolha do cardápio para o evento. O almoço, por exemplo, terá a tradicional feijoada do FielZone como carro-chefe, com custo a partir de R$ 49,99 o quilo. O serviço do jantar servirá a famosa pizza do espaço aos torcedores no valor de R$ 44,90.

FielZone

O Camarote FielZone tem apostado em eventos para celebrar datas festivas no calendário corintiano. A edição deste sábado (31) será a quinta promovida pelo espaço para comemorar a data de aniversário do clube.

Para quem não conhece, o FielZone se tornou um local popularmente conhecido da Zona Leste de São Paulo. O ambiente conquistou alvinegros devido ao espaço da Choperia, que funciona como um restaurante especializado em comida de boteco em dias sem jogos. O espaço comporta cerca de 2.500 pessoas e, em dias de partidas do Corinthians, há serviços com open bar, open food, salão de belezas e jogos eletrônicos.

