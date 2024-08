Ex-jogador do Atlético se prepara para virar empresário e dono de SAF em Minas

Ele está de volta! O Itabirito FC anunciou o retorno do lateral-direito Patric. Esta será a segunda passagem do atleta pelo clube.

No entanto, desta vez, o retorno promete ser mais duradouro. Afinal, Patric assinou um contrato com o Gato do Mato até o final de 2026 quando, possivelmente, encerrará a sua carreira como atleta e poderá virar sócio da SAF.

O CEO do Itabirito, Maycon Pereira ofereceu um projeto de longo prazo ao atleta. Todavia, além de atuar em campo nas temporadas de 2025 e 2026, Patric contribuirá com ações fora dele, ajudando a fortalecer e expandir a imagem do clube por todo o Brasil.

Confirmado no clube, Patric expressou sua alegria com esse retorno ao Gato.

“É com muita alegria e prazer que anuncio meu retorno ao Itabirito FC. Estou feliz e motivado. Depois de conhecer muitos clubes e lugares no futebol, voltar a um clube tão organizado é uma grande motivação. Aceitei a oportunidade porque ela vem com grandes desafios. Agora, meu objetivo é levar o Gato rumo à Série B no planejamento de dois anos”, afirmou Patric.

Parceria de sucesso

Maycon Pereira ressaltou, afinal, que o retorno de Patric demonstra as ambições do clube para os próximos anos.

“A parceria anterior com Patric foi muito produtiva e bem-sucedida, com a conquista do Campeonato Mineiro do Módulo 2 e consequentemente o acesso à elite do futebol mineiro, onde ele desempenhou um papel de liderança e trouxe experiência ao grupo. Patric e sua família foram muito bem recebidos pelos torcedores e pela comunidade. Seu retorno é motivo de muita alegria e grandes expectativas para todos nós. Estamos animados para este novo ciclo e convictos de que ele contribuirá bastante para alcançarmos nossas metas e objetivos ambiciosos. Estamos celebrando seu retorno e planejando também sua futura transição para um papel de gestor do futebol. Muitas alegrias e conquistas nos aguardam”, destacou.

Patric estava disputando a série B do Campeonato Brasileiro pelo Amazonas e, no futebol mineiro, teve passagens pelo Atlético, Cruzeiro, América e Athetic, além de ter sido campeão mineiro pelo próprio Itabirito FC.

