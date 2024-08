Flamengo faz força tarefa para Alcaraz estrear contra o Corinthians

Alcaraz com dirigentes do Flamengo - (crédito: Foto: Divulgação / Flamengo)

A lista de baixas do Flamengo pode aumentar para os próximos jogos. Afinal, contra o Bahia, na quarta-feira (29), Michael e De La Cruz deixaram a partida com dores musculares. Dessa forma, o clube carioca corre para regularizar a situação de Alcaraz no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Assim, no cenário ideal para a cúpula rubro-negra, o argentino já ficaria à disposição para enfrentar o Corinthians no domingo. A informação é da jornalista Raisa Simplício.

Alcaraz desembarcará no Rio de Janeiro no início da noite desta quinta-feira. Dessa forma, fará as suas primeiras atividades com o elenco rubro-negro na sexta.

Apesar do pouco tempo de trabalho no Flamengo, Alcaraz vinha participando dos jogos do Southampton na pré-temporada europeia. Assim, a comissão técnica entende que o jogador pode estar pronto fisicamente.

Cenário parecido com Michael

O caso de Alcaraz se assemelha com o de Michael. Afinal, o Robozinho fez a sua reestreia pelo Rubro-Negro poucos dias após a sua apresentação. Mas, já em seu segundo jogo com a camisa rubro-negro, o camisa 30 se machucou.

Pedro também pode voltar contra o Corinthians

O Flamengo prepara o atacante Pedro para ficar à disposição no jogo na Neo Química Arena. O atacante segue reta final de tratamento na posterior da coxa esquerda.

