Comentarista Renato Rodrigues aceita oferta da TNT Sports e deixa a ESPN

O comentarista Renato Rodrigues aceitou proposta da TNT Sports e está de saída da ESPN. Ele deixou a emissora após oito anos e se notabilizou nos canais Disney por suas participações no programa “Sportcenter”. Internamente, o projeto da Warner Bros, também na TV fechada e no digital, avaliou Renato positivamente. No caso, destacou-o como um profissional importante para implantar contexto tático para os programas de sua nova casa.

De acordo com a coluna F5, da “Folha de São Paulo”, Renato despediu-se de seus companheiros de ESPN nos últimos dias. A expectativa é a de que o comentarista comece a trabalhar na “TNT Sports” já em setembro. No projeto da Warner Bros, a tendência é a de que ele participe de grandes atrações como o “De Placa” e de algumas transmissões de jogos da Liga dos Campeões. Vale ressaltar que o torneio terá novo formato na emissora a partir desta temporada.

Renato Rodrigues trabalhava na ESPN desde dezembro de 2015. Além da presença em programas, atuou em transmissões de jogos, principalmente no futebol internacional. Ele ganhou carinho do público pelo seu carisma e também pelo perfil descontraído e característico de um paulista. O profissional contribuiu também para o desenvolvimento e coleta de números para o DataEspn, projeto de estatísticas dos canais Disney. Antes de entrar na TV, Renato já integrava o mundo do futebol, mas fez parte da equipe de scout do Corinthians entre 2013 e 2015.

Renato se envolveu em polêmica em 2022

Em 2022, ele acabou se envolvendo em polêmica depois de fazer declaração em que menosprezava o Coritiba. Na oportunidade, o clube paranaense disputava a contratação do atacante Erison com o São Paulo. O comentarista afirma que tentou fazer um comentário em tom de brincadeira, mas a repercussão foi negativa. Posteriormente, ele veio a publico, reconheceu o erro e pediu desculpas pela postagem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.