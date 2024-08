Felipe Anderson celebra primeiro gol e ressalta foco por tri brasileiro

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Athletico Paranaense, neste domingo (1), às 18h30 (de Brasília), fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão quer manter o embalo após golear o Cuiabá, mas quem também tem motivos para manter o ritmo é Felipe Anderson. Afinal, o meio-campista marcou seu primeiro gol com a camisa alviverde na última partida e celebrou bastante.

“Eu, particularmente, fiquei muito feliz pela vitória. O time vinha de alguns resultados negativos e foi bom para o clube e para todos nós, que estamos trabalhando muito forte para que isso aconteça. Primeiramente, fiquei muito feliz pelo jogo e pelo resultado positivo e mais feliz ainda pelo primeiro gol com a camisa do Verdão, algo que eu estava querendo e trabalhando muito. Mostra que estamos no caminho certo”, disse Felipe Anderson, ao site do Palmeiras.

Além disso, o meia-atacante projetou o embate contra o Athletico Paranaense. O Palmeiras não perde em Curitiba há seis jogos e quer manter a invencibilidade na Ligga Arena.

“Sabemos que o Athletico há anos é um time muito competitivo, que chega em várias competições. Então, temos de ir com foco, com humildade, porque sabemos que vai ser um jogo muito difícil e nós temos que tentar nos impor lá, impor nosso jogo, nosso estilo, mas sabendo que vai ser um jogo muito difícil”, completou o jogador.

Felipe Anderson mira o tricampeonato brasileiro

Por fim, o jogador elogiou a força mental do elenco para esquecer as eliminações recentes e focar na conquista do tricampeonato brasileiro.

“Desde que eu cheguei, me destacaram muito isso, tentaram me explicar o ambiente e uma das coisas foi isso, de não desistir independentemente do resultado e das situações de campeonatos ou de jogos, que tínhamos de lutar até o final. Foi o que eu vi. Com certeza fica um gosto amargo nessas competições que passaram porque o Palmeiras quer brigar por tudo, mas nós temos aprendido a lidar com isso, temos que seguir em frente e provamos isso no último jogo. Vai nos ajudar para o futuro”, falou o atleta, que continuou:

“Agora temos 14 jogos decisivos, 14 jogos que nós queremos vencer o máximo possível para lutar pelo título, que é um objetivo dentro do clube. Mas não adianta a gente pensar no último jogo, temos de pensar no próximo. É ir jogo a jogo para não nos distrairmos, porque sabemos a dificuldade do campeonato, sabemos a dificuldade dos adversários, então temos que entrar como se fosse uma final realmente”, finalizou.

