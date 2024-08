Renan é apresentado no Santos e avisa: ‘Hoje o titular é o Gabriel Brazão’

O Santos apresentou de forma oficial, nesta quinta-feira (29), o goleiro Renan. O jogador de 35 anos firmou contrato até o fim da temporada, com a possibilidade de renovação por mais um ano. Ao lado do ídolo eterno Lalá, ex-goleiro do clube, o novo arqueiro recebeu a camisa de número 18.

Renan chega para ser o reserva imediato de Gabriel Brazão, que já vem substituindo João Paulo. O novo goleiro ressaltou várias vezes que chega para ajudar, mas destacou que o titular da equipe é o Brazão.

“É uma honra estar no Santos. Qual jogador não queria estar aqui? Estou muito feliz. Quando recebi o convite falei: “vambora, é agora”. É um contrato curto, a princípio. Mas independente disso, eu vou fazer o meu melhor, me dedicar, fazer o melhor no dia a dia para ajudar o Santos. Vou trabalhar no dia a dia para ajudar o Santos e todos que estão aqui. Hoje o titular é o Gabriel Brazão. Tenho essa consciência. Como pessoa é um excelente amigo. Estou aqui para ajudar meus companheiros e o Santos. Estou animado e motivado com essa oportunidade”, disse Renan.

Renan revela empolgação para acertar com o Santos

Aliás, o goleiro também contou sobre a empolgação ao receber o convite do Santos e da expectativa pelo acerto, já que a negociação se arrastou por algumas semanas. Afinal, jogador e clube estavam acertados, mas o acerto demorou para ser concretizado. “Eu estava no Juventude. Quando recebi a ligação, na hora fiquei empolgado. Quando você recebe um convite de um clube como Santos, não tem como ficar de outra forma. Já contei para a família. A esposa ficou animada. É uma grande oportunidade na minha carreira. Teve o primeiro contrato, mas o negócio foi se estendendo e eu aguardando para resolver as coisas logo. Resolver vinda para cá, a família…”, disse o goleiro, que prosseguiu: “Muito feliz de estar aqui. Eu chego num momento de reconstrução. O clube está na Série B, mas não é o lugar do Santos. Fazer de tudo para conquistar esse acesso, estar em primeiro lugar. Estou aqui para ajudar, dentro e fora de campo. Importante ter a união de jogadores jovens e experientes. Isso dá resultado e tenho tudo para ajudar no dia a dia do Santos”, finalizou. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.